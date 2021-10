AirPods 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple. Zostały one wzbogacone w ciekawe funkcje względem poprzedniej generacji. Znana jest już cena oraz nowości, które wprowadzono. Minusem jest brak ANC, co pozostało na wyłączność dla modelu Pro. Rzućmy sobie okiem na AirPods 3 z bliska.