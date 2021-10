Apple Watch 8 to nadchodzące smartwatche z watchOS 9, które zobaczymy w 2022 r. Plotki mówią o tym, że pojawią się trzy rozmiary koperty, a to oznacza, że do dwóch istniejących dołączy nowy wariant. Wygląda na to, że pojawi się Apple Watch series 8 z jeszcze większym ekranem.