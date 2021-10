Amazfit GTR 3 Pro, 3 oraz Amazfit GTS 3 to trzy nowe smartwatche Huami. Wkrótce kupimy je także w Europie. Znamy już ceny, specyfikacje techniczne oraz funkcje zegarków. Te przedstawiają się całkiem ciekawie. Zobaczmy więc, co mają do zaoferowania smartwatche Amazfit GTR 3 (Pro) i GTS 3.

Amazfit GTR 3 Pro, 3 i Amazfit GTS 3 to nowe smartwatche Huami, które zostały oficjalnie zapowiedziane po serii zajawek. Zobaczyliśmy łącznie trzy nowe modele, z czego jeden jest najciekawszy. Zobaczmy, jak przedstawia się cena nowych zegarków i ich specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartwatche Amazfit GTR 3 Pro i 3

Najciekawszym z nowych modeli jest Amazfit GTR 3 Pro. Ten smartwatch Huami ma 1,45-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli i jasności do 1000 nitów. Następnie mamy baterię o pojemności 450 mAh, która zapewni do 12 dni normalnego użytkowania. W przypadku korzystania z GPS-u czas pracy zostanie skrócony do 35 godzin. Znajdziemy tu też zaawansowany sensor BioTracker3.0, który odpowiada za monitorowanie pracy serca i zmierzy poziom natlenienia krwi. Zegarek jest też w stanie śledzić ponad 150 aktywności fizycznych. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.1 LE. Model bez dopisku Pro jest bardzo podobny, ale ma wyświetlacz o nieco mniejszej rozdzielczości (454 x 454 pikseli).

Smartwatch Amazfit GTS 3

Amazfit GTS 3 to inny smartwatch, który ma prostokątny ekranik o przekątnej 1,72 cala i rozdzielczości 390 x 450 pikseli (341 ppi). Funkcje są podobne do tych, które mają modele GTR 3, ale pod obudową jest mniejsza bateria o pojemności 250 mAh. W trakcie normalnego użytkowania można również liczyć na maksymalnie 12 dni pracy, ale włączenie GPS-u skróci czas użytkowania na jednym naładowaniu do 20 godzin.

Ceny i dostępność

Cena Amazfit GTR 3 Pro została ustalona na poziomie 229,99 dol. (ok. 915 zł). Natomiast pozostałe dwa smartwatche kosztują po 179,99 dol. (ok. 715 zł). Zegarki trafią do części krajów Europy w pierwszej fazie dostępności. Jednak Polska jest na liście tej drugiej, a więc poczekamy sobie trochę dłużej. Poniżej specyfikacje techniczne.

Amazfit GTR 3 Pro – specyfikacja techniczna

1,45-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli i jasności do 1000 nitów

moduł Bluetooth 5.1 LE

Wi-Fi 2,4 GHz

odbiornik GPS

sensor BioTracker3.0

bateria o pojemności 450 mAh

obudowa wodoszczelna na poziomie 5 ATM

mikrofon

śledzenie ponad 150 aktywności

32 g

Zepp OS

Amazfit GTR 3 – specyfikacja techniczna

1,45-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli i jasności do 1000 nitów

moduł Bluetooth 5.1 LE

Wi-Fi 2,4 GHz

odbiornik GPS

sensor BioTracker3.0

bateria o pojemności 450 mAh

obudowa wodoszczelna na poziomie 5 ATM

mikrofon

śledzenie ponad 150 aktywności

32 g

Zepp OS

Amazfit GTS 3 – specyfikacja techniczna

1,72-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 390 x 450 pikseli

moduł Bluetooth 5.1 LE

Wi-Fi 2,4 GHz

odbiornik GPS

sensor BioTracker3.0

bateria o pojemności 250 mAh

obudowa wodoszczelna na poziomie 5 ATM

mikrofon

śledzenie ponad 150 aktywności

24,4 g

Zepp OS

