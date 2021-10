Pixel Stand 2 to nowa ładowarka bezprzewodowa, którą zaprojektowano z myślą o smartfonach Google Pixel 6. Urządzenia nie dochowano w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna i funkcje gadżetu. Zobaczmy, co wiadomo o ładowarce Google Pixel Stand 2. generacji.