Realme 4K Smart Google TV Stick to nowa przystawka telewizyjna chińskiej marki, która zostanie niedługo wprowadzona do oferty w Indiach. Cena urządzenia ma być atrakcyjna. Sprzęt będzie wspierać HDR 10+ i otrzyma złącze HDMI 2.1. Zobaczmy, co już wiadomo o Realme 4K Smart Google TV Stick.