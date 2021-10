Mi Band 6 NFC to najnowsza opaska Xiaomi, która debiutuje w Polsce. Na start została przygotowana ciekawa promocja, a w jej ramach została obniżona cena. Poprzez flash sale można zaoszczędzić na Xiaomi Mi Band 6 NFC kilkadziesiąt złotych. Z zakupami trzeba jednak się pospieszyć.

Mi Band 6 NFC to opaska Xiaomi, która najpierw została wprowadzona do oferty w Chinach. Potem odbyła się jej zapowiedź na terenie Europy. Teraz gadżet trafia do sprzedaży w Polsce. Na start została uruchomiona promocja, gdzie została obniżona cena. W ramach flash sale na Xiaomi Mi Band 6 NFC można będzie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.

Cena Xiaomi Mi Band 6 NFC w Polsce została ustalona na poziomie 249 złotych. Trwająca obecnie promocja pozwala nabyć gadżet za 50 złotych mniej. Flash sale potrwa jednak krótko. Z zakupami trzeba się pospieszyć.

Xiaomi Mi Band 6 NFC wyróżnia się względem standardowej edycji gadżetu wbudowanym modułem bezstykowym. Ten pozwala m.in. na płacenie za zakupy opaską. Pozostała specyfikacja techniczna nie odbiega od tego, co ma model bez tej funkcji. Poniżej dane techniczne urządzenia.

Xiaomi Mi Band 6 NFC – specyfikacja techniczna

1,53-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 152 × 486 pikseli (326 ppi)

pulsometr

Bluetooth 5.0 LE

funkcja Sp02

monitorowanie 30 aktywności fizycznych

moduł NFC

Xiao AI (opcjonalnie)

bateria o pojemności 125 mAh

5 ATM

47,4 × 18,6 × 12,7 mm

12,8 g

zgodność z Androidem oraz iOS

