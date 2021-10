Apple Watch 7 jest już blisko. Nowe smartwatche dostaną różne kolory obudowy. Ponadto do wyboru będą rozmaite wersje. Jutro rusza przedsprzedaż zegarków z watchOS 8. Już teraz mamy okazję zobaczyć, jakie będą edycje Apple Watch 7. Rzućmy sobie na to okiem.

Apple Watch 7 to nowe smartwatche z watchOS 8, których premiera jest blisko. W piątek rusza przedsprzedaż. Jakie będą kolory obudowy i wersje do wyboru? Ta informacja też nie została dochowana w tajemnicy do debiutu i szczegóły wyciekły do sieci. Zobaczmy, jakie edycje Apple Watch 7 będzie można zakupić.

Edycje i kolory Apple Watch 7 w ramach przedsprzedaży

Green – Clover (41/45mm)

Blue – Abyss Blue (41/45mm)

Product(RED) – Product(RED) (41/45mm)

Starlight – Starlight (41/45mm)

Midnight – Midnight (41/45mm)

Gold SS – Dark Cherry (41mm)

Gold SS – Gold Milanese (41mm)

SS – Starlight (41mm)

SS – Milanese (45mm)

Graphite SS – Graphite Milanese (45mm)

Graphite SS – Abyss Blue (45mm)

Przedsprzedaż zegarków Apple Watch 7 zostanie uruchomiona w piątek po południu naszego czasu. Jednak z zakupami trzeba będzie się pospieszyć. Problemy produkcyjne sprawiły, że nowych smartwatchy z pewnością nie starczy początkowo dla wszystkich, co trzeba mieć na uwadze. Rynkowy debiut zaplanowano na 15 października.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło