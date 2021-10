TicWatch Pro X z Wear OS oficjalnie. Smartwatch ma podwójny ekran

TicWatch Pro X to nowy smartwatch marki Mobvoi. Urządzenie doczekało się premiery w Chinach. Zegarek pracuje pod kontrolą Wear OS i jest ciekawy z jednego powodu. Ma podwójny ekran. Dodatkowy panel LCD jest w stanie wydłużyć czas pracy TicWatch Pro X do 45 dni. Rzućmy sobie okiem na specyfikację.

TicWatch Pro X to nowy smartwatch z Wear OS, który dołącza do portfolio marki Mobvoi. Cena jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna rzeczowa. W Chinach zegarek wyceniono na 1999 juanów (ok. 1230 zł). Zobaczmy, co ma do zaoferowania TicWatch Pro X.

Pod obudową znajduje się chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100, co już gwarantuje aktualizację do Wear OS z numerkiem 3.0. TicWatch Pro X ma 1,39-calowy ekran AMOLED dający dostęp do pełnej funkcjonalności. Mobvoi umieściło tu także dodatkowo ekran LCD, który ma przede wszystkim wydłużyć czas pracy na baterii – nawet do 45 dni. Normalnie producent deklaruje 4 dni normalnego użytkowania.

Ponadto TicWatch Pro X ma 8 GB miejsca na dane i zapewnia łączność z sieciami LTE. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP68. Jest też śledzenie ponad 20 aktywności fizycznych. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Mobvoi TicWatch Pro X – specyfikacja techniczna

1,39-calowy ekran AMOLED (326 ppi) + FSTN LCD

chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100

1 GB pamięci RAM

8 GB miejsca na dane

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE + dual SIM

pulsometr

bateria zapewniająca do 4 dni pracy (do 45 dni na LCD)

obudowa zgodna z normą IP68

Wear OS

źródło: JD