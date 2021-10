Apple Watch 7 jest już blisko. Na dniach rusza przedsprzedaż, a tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia, które przedstawiają nowe smartwatche z systemem watchOS 8. To pierwszy raz, gdy możemy zobaczyć ich rzeczywisty wygląd. Rynkowy debiut Apple Watch series 7 ma odbyć się w połowie miesiąca.

Smartwatch Apple Watch 7 widoczny jest poniżej. Na włączonym ekranie widać interfejs oprogramowania watchOS 8, które w postaci aktualizacji trafiło już na starsze modele zegarków z logo nadgryzionego jabłka. To, co rzuca się przede wszystkim w oczy, to większy ekran i węższe ramki dookoła.

Smartwatche Apple Watch 7 z watchOS 8 już blisko

Apple Watch 7 ma być dostępny w przedsprzedaży od piątku. Potrwa ona tydzień i w przyszłym tygodniu nowe smartwatche powinny trafić do sklepów. Choć tutaj trzeba mieć na uwadze, że ich dostępność będzie początkowo mocno ograniczona. Tak więc z zakupami trzeba będzie się pospieszyć, bo na początku nie starczy zegarków dla wszystkich zainteresowanych.

źródło: macrumors