OnePlus Buds Z2 to nowe słuchawki bezprzewodowe chińskiej marki, które mamy zobaczyć w październiku. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna gadżetu oraz pewne funkcje. Nie zabraknie wsparcia dla Dolby Atmos czy modułu Bluetooth 5.2. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o słuchawkach OnePlus Buds Z2.

OnePlus Buds Z2 to nowe słuchawki bezprzewodowe, które były już obiektem przecieków. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Ujawnił ją młody leaker Max J., który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu tej marki. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Z2 dostaną moduł Bluetooth 5.2. Następnie mamy ochronę przed wodą i pyłem na poziomie normy IP55. Pojawi się także wsparcie dla technologii Dolby Atmos oraz ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów. Do wyboru mają być dwa warianty kolorystyczne obudowy i są to biały oraz czarny.

Kompletna specyfikacja OnePlus Buds Z2 tajemnicą

Do sieci na razie nie wyciekła kompletna specyfikacja techniczna słuchawek OnePlus Buds Z2. Wiemy jednak, że zapewnią one do 7 h w trakcie słuchania muzyki. Natomiast pudełeczko ładujące wydłuży ten czas do łącznie 38 h. Będzie też technologia szybkiego ładowania, która w ciągu 10 minut ma zapewnić do 5 h pracy. Premiery spodziewamy się w połowie października wraz ze smartfonem 9RT.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło