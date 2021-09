Xiaomi Watch Color 2 to nowy smartwatch chińskiej marki. Premiera odbyła się w Chinach, gdzie cena zegarka jest naprawdę atrakcyjna. Specyfikacja techniczna obejmuje 1,43-calowy ekran AMOLED czy baterię mającą zapewnić 12 dni przeciętnego użytkowania. Ponadto Xiaomi Watch Color 2 ma wbudowany GPS.

Xiaomi Watch Color 2 to smartwatch, który był obiektem przecieków. Jego premiera odbyła się w Chinach wraz ze smartfonem CIVI. Cena zegarka została ustalona na poziomie 1000 juanów (ok. 609 zł), ale początkowo można będzie go zamawiać ze zniżką w wysokości 100 juanów. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Xiaomi Watch Color 2.

Smartwatch Xiaomi Watch Color 2 ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i zagęszczeniu obrazu w postaci 326 ppi. Do wyboru jest ponad 200 różnych tarcz. Następnie mamy baterię o pojemności 470 mAh. Pozwoli ona na 12 dni zwykłej pracy i 30 godzin w trakcie korzystania z GPS-u.

Xiaomi Watch Color 2 to także wodoszczelna obudowa na poziomie 5 ATM. To oznacza, że smartwatch może być zanurzony na głębokość do 50 m. Znajdziemy tu też pulsometr i funkcję SpO2, a więc zmierzymy poziom natlenienia krwi. Zegarek jest w stanie monitorować 117 różnych aktywności, z czego 19 z nich producent określa słowem „profesjonalnie”. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Xiaomi Watch Color 2 – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości obrazu 326 ppi

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

bateria o pojemności 470 mAh (do 12 dni pracy)

pulsometr

czujnik SpO2

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

źródło: gsmarena