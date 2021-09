Amazfit GTR 3 i GTS 3 to dwa nowe smartwatche, które marka należąca do Huami zaprezentuje w przyszłym miesiącu. Debiut odbędzie w trakcie wydarzenia 2021 Global Annual New Product Launch Conference, które zaplanowano na 12 października. Poprzednie modele pokazano we wrześniu 2020 r. Potem pojawiły się m.in. wariant z e-SIM.

Smartwatche Amazfit GTR 3 i GTS 3 zostaną więc zaprezentowane za dwa tygodnie. Na ich temat wiadomo na razie bardzo niewiele. Pierwszy powinien otrzymać okrągły wyświetlacz, a drugi prostokątny. Podobnie jak to było w przypadku poprzedniej generacji.

Smartwatche Amazfit GTR 3 i GTS 3 dostaną nowe funkcje

Specyfikacja techniczna smartwatchy z serii Amazfit GTR 3 oraz GTS 3 na razie jest tajemnicą. Wiadomo jednak, że nadchodzące zegarki dostaną nowe funkcje. Firma wysłała zaproszenia mediom z atrapą przenośnej konsoli do gier. Na razie jednak plany Huami nie są znane i nie wiadomo, co dokładnie przygotował chiński producent.

