Xiaomi Watch Color 2 to nadchodzący smartwatch Xiaomi. Zobaczymy go wraz ze smartfonem CIVI, czyli już w przyszłym tygodniu. Wiemy, że do wyboru będzie sześć różnych pasków oraz ponad 200 tarcz. Specyfikacja techniczna i cena Xiaomi Watch Color 2 na razie są tajemnicą.