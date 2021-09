TicWatch Pro 3 Ultra to nowy smartwatch marki Mobvoi, który doczekał się przecieku. Urządzenie pracuje pod kontrolą platformy Wear OS i wkrótce pojawi się w portfolio marki. Na jednym z kanale w YouTubie ujawniono ten sprzęt jeszcze przed debiutem. Wiemy, że TicWatch Pro 3 Ultra ma odbiornik GPS.

TicWatch Pro 3 Ultra to smartwatch marki Mobvoi z Wear OS, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Jeden z youtuberów, Andrea Galeazzi uzyskał dostęp do tego zegarka. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się pewne rzeczy już teraz. Jeszcze przed oficjalnym debiutem, który zapewne jest blisko.

Wiemy, że TicWatch Pro 3 Ultra pracuje pod kontrolą chipu Snapdragon Wear 4100+. To oznacza, że otrzyma uaktualnienie do trzeciej generacji platformy Wear OS. Następnie mamy odbiornik GPS. Szczegółowa specyfikacja techniczna tego smartwatcha nie jest jednak znana.

Smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra z Wear OS 3 w przyszłym roku

Wiemy, że Google planuje udostępnić aktualizację do Wear OS 3 w przyszłym roku. TicWatch Pro 3 Ultra otrzyma to oprogramowanie, bo ma nowego Snapdragona Wear 4100+. Na razie uaktualnienie stoi pod znakiem zapytania dla tych zegarków, które mają starszy chip 3100. Tutaj gigant z Mountain View pozostawia decyzje poszczególnym producentom smartwatchy, a więc może być różnie.

