Realme Techlife Air Purifier to pierwszy oczyszczacz powietrza w portfolio marki. Urządzenie zadebiutuje wkrótce w Indiach. Jego cena pozostaje tajemnicą, ale znana jest częściowa specyfikacja techniczna sprzętu. W Realme Techlife Air Purifier znajdziemy pięciostopniową konfigurację i filtry HEPA H12.

Realme Techlife Air Purifier to nadchodzący oczyszczacz powietrza marki. W sieci pojawiły się grafiki, które przedstawiają częściową specyfikację techniczną oraz wybrane funkcje urządzenia. Jego cena nie jest znana. Wiemy jednak, ile mają kosztować filtry HEPA dla tego modelu. Ich koszt to 1499 rupii, czyli około 80 złotych. Producent zaleca ich wymianę co około 4-6 miesięcy.

Realme Techlife Air Purifier ma przepustowość na poziomie do 330 m3/h. Następnie mamy 5-stopniowy tryb pracy, w tym wygodny nocny, który nie powinien przeszkadzać w trakcie snu. Na pokładzie jest też bardzo precyzyjny czujnik jakości powietrza. Obsługiwane filtry to HEPA H12.

Oczyszczacz powietrza Realme Techlife Air Purifier już blisko

Realme planuje wprowadzić do oferty swój pierwszy oczyszczacz powietrza pod marką Techlife. Tą samą, która oferuje także inne urządzenia, w tym smartwatche z serii Dizo. Debiut odbędzie się w Indiach i na razie nie wiadomo nic o innych rynkach. Na więcej szczegółów trzeba na razie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło