Xiaomi TV Stick doczeka się nowej wersji. Urządzenie jest już certyfikowane, co przybliża go do premiery. Sprzęt dostrzeżono na stronie FCC i tam opublikowano zdjęcia. Specyfikacja techniczna nowego sprzętu nie jest znana i nie wiemy, czy pracuje pod kontrolą Google TV. Możemy jednak zobaczyć nowy Xiaomi TV Stick na fotkach.

Xiaomi TV Stick to popularna przystawka telewizyjna, która wkrótce będzie do kupienia w nowej wersji. Plany producent ujawnia nam strona urzędu FCC, gdzie dostrzeżono gadżet. Tam przeszedł odpowiednią certyfikację i mamy okazję zobaczyć go na zdjęciach. Te jednak za wiele nam na razie nie ujawniają.

Nowy Xiaomi TV Stick prawdopodobnie pracuje pod kontrolą platformy Google TV, ale na razie to nic pewnego. Z obudowy zniknęło logo Mi, co wpisuje się w zmiany marki. Widzimy też, że pod kątem designu sprzęt bardzo nawiązuje do poprzedniej generacji. Zdjęcia ujawniają obecność złącza HDMI.









Nowy Xiaomi TV Stick na razie tajemniczy

Specyfikacja techniczna nowej wersji Xiaomi TV Stick na razie nie jest znana. To szczegóły, które obecnie stanowią tajemnicę. Prawdopodobnie gadżet zapewni wsparcie dla wyświetlania obrazu w jakości 4K UHD, ale są to tylko nasze przypuszczenia. Zapewne w niedługim czasie poznamy więcej informacji. Sama premiera urządzenia musi być bardzo nieodległa.

