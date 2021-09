Apple Watch 7 to nowe smartwatche z watchOS, które zobaczyliśmy w trakcie wtorkowej konferencji. Przed nami przedsprzedaż nowych zegarków. Jak przedstawia się ich specyfikacja techniczna? Tutaj rąbka tajemnicy uchyla nam dokument, który przedostał się do sieci. Zobaczmy, co ma do zaoferowania seria Apple Watch 7.

Smartwatche Apple Watch 7 będą dostępne w dwóch rozmiarach. To 41 i 45 mm. Ekrany zaoferują maksymalną jasność na poziomie do 1000 nitów. Zostały one pokryte szkłem Ion-X. Następnie mamy dwurdzeniowy procesor S7, który oferuje do 20 proc. lepszą wydajność względem chipu S5.

Apple Watch 7 ma także baterię mającą zapewnić do 18 h ciągłej pracy. Znajdziemy tu też moduły Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, LTE (opcjonalnie), W3 i U1. Ponadto zegarki mają 32 GB wbudowanej pamięci. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Apple Watch 7 – specyfikacja techniczna

koperta w rozmiarze 41 lub 45 mm

ekran OLED o jasności do 1000 nitów

2-rdzeniowy procesor S7

32 GB pamięci

pulsometr

Bluetooth 5.0

Wi-Fi b/g/n

modem LTE + eSIM (opcjonalnie)

chipy W3 i U1

bateria zapewniająca do 18 h pracy

GPS/GLONASS

źródło