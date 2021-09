AirPods 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple. Zobaczymy je w trakcie wydarzenia „California Streaming”. W sieci pojawiły się nowe informacje o planach producenta. Możliwe są dwa scenariusze. Wiadomo jednak już teraz, że AirPods 3 nie zastąpią 2. generacji urządzenia. Jaka będzie cena?

AirPods 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe, które były obiektem wielu przecieków. Apple planuje pokazać je w trakcie wydarzenia „California Streaming”. Tam zobaczymy także smartfony iPhone 13 oraz smartwatche z linii series 7. Czego powinniśmy się spodziewać?

Wiemy, że AirPods 3 nie mają zastąpić w ofercie poprzedniej wersji gadżetu, a stanowić rozszerzenia portfolio. To oznacza, że słuchawki bezprzewodowe 2. generacji pozostaną w ofercie. Możliwe są dwa scenariusze. Nowy model będzie droższy i jego cena wyniesie 199 dol. Innym wyjściem jest obniżenie ceny 2. generacji i wprowadzenie do oferty 3 w tej samej kwocie.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods 3 podobne do modelu Pro

AirPods 3. generacji będą zbliżone pod kątem designu do modelu Pro. Będą krótsze i dostaną bardziej prostokątne pudełeczko do ładowania baterii. Nie liczmy jednak na ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów. To funkcja, która powinna pozostać ekskluzywna dla droższej edycji słuchawek. Apple ma zapewnić dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu. Oficjalna premiera już 14 września.

