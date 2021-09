Apple Watch 8 to smartwatch, którego premiera odbędzie się dopiero w 2022 r. Tymczasem w sieci pojawiły się świeże plotki obejmujące nowe zegarki z watchOS 9. Jeśli są prawdziwe, to pojawi się elektroniczny termometr. Dzięki temu smartwatche Apple Watch 9 pozwolą na mierzenie temperatury ciała na nadgarstku.

Apple Watch 8 to smartwatch, na który jeszcze trochę sobie poczekamy. Nowe zegarki z oprogramowaniem watchOS 9 zobaczymy dopiero w 2022 r., ale już teraz są one obiektem przecieków i to wcale nie pierwszych. Nowe informacje mówią o tym, że zostanie zaimplementowany elektroniczny termometr. Co to oznacza?

Zegarki z watchOS przez ostatnie lata dostały dużo funkcji z zakresu monitorowania zdrowia. Dobrym przykładem jest tutaj proste badanie EKG. Teraz dowiadujemy się, w Apple Watch 8 ma pojawić się wspomniany elektroniczny termometr. W ten sposób użytkownicy z poziomu nadgarstka będą mogli dokonać odczytu temperatury. Jej zwiększenie jest często przyczyną różnych chorób.

Elektroniczny termometr dopiero w Apple Watch 8

Pamiętajmy, że opisywana funkcja ma pojawić się dopiero w zegarkach z watchOS 9. Na smartwatche Apple Watch 8 poczekamy jeszcze rok. Te tegoroczne, które zobaczymy w przyszłym tygodniu, wprowadzą przede wszystkim zmiany w designie. Ponadto mają wyróżniać się odczuwalnie dłuższym czasem pracy na baterii. Debiut jest blisko.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: macrumors