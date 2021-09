Apple Watch 7 to smartwatche, które zbliżają się wielkimi krokami. Premiery nowych zegarków z watchOS spodziewamy się w przyszłym tygodniu. Jak ma wyglądać ich dostępność? Tutaj nie mamy dobrych informacji i tak początkowo zakup jednego z modeli Apple Watch 7 może być mocno utrudniony.

Apple Watch 7 to nadchodzące smartwatche z systemem watchOS 8, które zobaczmy już w przyszłym tygodniu. Wraz ze smartfonami iPhone 13 i 13 Pro. Tymczasem nowe informacje na temat tych zegarków ujawnił Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje o produktach z logo nadgryzionego jabłka. Plotki te obejmują dostępność.

Dostępność smartwatchy Apple Watch 7 ma być początkowo bardzo utrudniona. Co prawda zobaczymy je na tej samej konferencji, co telefony iPhone 13. Tak ich zakup i tak będzie początkowo graniczyć z cudem. Nowych zegarków ma być po prostu początkowo mało, co trzeba będzie mieć na uwadze.

Słaba dostępność Apple Watch 7 z powodów produkcyjnych

Wiemy, że wpływ na to mają problemy produkcyjne. Apple Watch 7 może w rzeczywistości zostać nawet nieco opóźniony. Po to, aby w dniu premiery zapewnić jako taką podaż. Jakie decyzje w tej kwestii podejmie gigant, to przekonamy się dopiero za jakiś czas.

