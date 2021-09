Apple Watch 7 to nowe smartwatche z watchOS, które zobaczymy za kilkanaście dni. Czy starsze paski będą z nimi kompatybilne? Wygląda na to, że jednak nie. Nowe zegarki z logo nadgryzionego jabłka otrzymają większe koperty. To sprawi, że pojawią się także nowe paski kompatybilne tylko z Apple Watch series 7.

Apple Watch 7 to nadchodzące smartwatche z logo nadgryzionego jabłka, które były obiektem wielu przecieków. Jak dobrze wiemy, mają one otrzymać nieco większe koperty w rozmiarach 41 i 45 mm. Jak to wpłynie na paski? Do niedawna spekulowano, że może to nie wprowadzać większych różnic. Tak jednak nie będzie.

Nowe plotki mówią o tym, że dotychczasowe paski nie będą kompatybilne z Apple Watch 7. Do salonów firmy mają trafić nowe, które zapewnią kompatybilność tylko z nowymi smartwatchami z systemem watchOS, co warto mieć na uwadze. Te starsze będzie można sprzedać. Poniżej możecie zobaczyć, o ile wizualnie zwiększy się rozmiar koperty.

Paski dla Apple Watch 7 niezgodne ze starszymi smartwachami

Pamiętamy, że będzie to działać również w drugą stronę. To oznacza, że nowe paski dla smartwatchy z serii Apple Watch 7 będą także niezgodne ze starszymi zegarkami. Tak więc pod tym względem dokona się ważna zmiana. To też o tyle istotne, że design przyjęty wraz z tegorocznymi modelami zapewne potowarzyszy nam przez najbliższe lata.

źródło