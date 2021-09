Huawei Watch 3 dostaje nowe uaktualnienie firmware oparte na autorskim HarmonyOS. Aktualizacja wprowadza do smartwatchy gesty. To całkiem ciekawa funkcja, którą należy aktywować po udaniu się do sekcji Ustawienia, Dostępność oraz Gesty. Zobaczmy, jakie opcje są do wyboru.

Użytkownicy smartwatchy z serii Huawei Watch 3 wraz z aktualizacją otrzymują trzy różne gesty. Pierwszym jest potarcie ekranu palcami, co spowoduje wyświetlenie kodu QR Alipay do płatności zbliżeniowych. Kolejnym jest zaciśnięcie i zwolnienie pięści, co pozwoli na odebranie połączenia przychodzącego. Trzeci pozwala wyciszyć połączenie, co możliwe jest po ruchu nadgarstkiem.

Nowe gesty dla Huawei Watch 3 na razie w Chinach

Wspomniana aktualizacja dodająca nowe funkcje została udostępniona jedynie dla użytkowników smartwatchy Huawei Watch 3 na terenie Chin. Możliwe, że z czasem pojawi się także na innych rynkach. Choć zapewne nie będzie dotyczyć wszystkich z opcji. Jak chociażby skrótu dla kodu QR w Alipay.

Z szeroką ofertą urządzeń naręcznych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło