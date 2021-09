Pixel Stand to nowa ładowarka dla modeli Google Pixel 6. Jej odświeżona wersja wprowadzi do nowych telefonów szybsze ładowanie baterii. Ma ono odbywać się z mocą 23 W. Rąbka tajemnicy uchyla nam nowe zdjęcie. Premiera smartfonów Google Pixel 6 jest już bardzo blisko.

Google Pixel 6 zbliża się wielkimi krokami. Nowe smartfony firmy zadebiutują wraz z nową ładowarką bezprzewodową Pixel Stand. Już wcześniej akcesorium pojawiało się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, jaką zaoferuje moc ładowania. Ta będzie całkiem nie najgorsza. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Świeży przeciek ujawnia nam, że Pixel Stand dla smartfonów Google Pixel 6 naładuje baterię z wykorzystaniem mocy na poziomie 23 W. Ujawnia to poniższe zdjęcie, gdzie wdać informacje o demo. Dotyczą one zapewne wystaw sklepowych, do których trafią oba urządzenia. Będzie to więc większa moc w porównaniu do MagSafe z iPhone’ów 12.

Google Pixel 6 i nowa ładowarka Pixel Stand już blisko

Firma szykuje się już do premiery nowych produktów. Google Pixel 6 ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Nowa ładowarka bezprzewodowa pojawi się wraz z nim. Wiemy, że cena telefonu w wersji Pro ma być wysoka. Z drugiej strony urządzenie ma być z topowej półki.

źródło