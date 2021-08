Fossil Gen 6 to najnowsze smartwatche marki z systemem Wear OS. Cena jest całkiem atrakcyjna. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowych zegarków oraz wbudowane funkcje. Wiemy też, że z czasem smartwatche Fossil Gen 6 otrzymają aktualizacje do platformy Wear OS 3.

Fossil Gen 6 to nowe smartwatche z Wear OS, które były już obiektem wielu przecieków. Teraz odbyła się ich premiera. Ruszyła przedsprzedaż, a cena najtańszej opcji to 299 dolarów. Do wyboru są koperty w rozmiarach 42 i 44 mm. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna zegarków i funkcje.

Fossil Gen 6 ma procesor Snapdragon Wear4100+, który zoptymalizowano pod kątem Wear OS i wiemy, że otrzymają aktualizację do 3. generacji platformy Google. Następnie mamy 1,28-calowy ekran AMOLED, 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB miejsca na dane. Bateria ma zapewnić ponad 24 h normalnego użytkowania.



















Smartwatche Fossil Gen 6 mają też moduł Bluetooth 5.0, odbiornik GPS oraz moduł NFC. Nie zabrakło też pulsometru czy funkcji SpO2. Ta ostatnia odpowiada za monitorowanie natlenienia krwi. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 3 ATM. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Fossil Gen 6 – specyfikacja techniczna

1,28-calowy ekran AMOLED

rozmiary koperty 42 lub 44 mm

procesor Snapdragon Wear4100+

1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB miejsca na dane

bateria zapewniająca ponad 24 h użytkowania

pulsometr

funkcja SpO2

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

obudowa wodoszczelna na poziomie 3 ATM

Wear OS z aktualizacją do wersji 3

