Honor Watch GS 3 pozuje na zdjęciach. To naprawdę ładny smartwatch

Honor Watch GS 3 to nowy smartwatch chińskiej marki. W sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące rzeczywisty wygląd tego zegarka. Wiemy, że do wyboru będą dwa warianty. Będą to klasyczny i sportowy. Znamy też część funkcji, które zaoferują użytkownikom smartwatche Honor Watch GS 3.