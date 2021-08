Apple Watch 7 to nadchodzące smartwatche z watchOS, które były obiektem wielu przecieków. Pojawiły się nowe plotki, które tym razem obejmują rozmiary koperty. Jeśli są prawdziwe, to zegarki nieco urosną. Nie będzie to jednak jakaś wielka zmiana.

Plotki wprost z Chin sugerują, że Apple Watch 7 ma otrzymać koperty 41 i 45 mm. Rozmiary poprzedniej generacji to 40 i 44 mm. Zmiana nie jest więc jakaś duża, ale z pewnością warto ją odnotować. Wzrośnie także nieco przekątna ekranu. W przypadku większego modelu ma to być 1,8 cala. Zeszłoroczny ma wyświetlacz o przekątnej 1,73 cala.

Rozmiary Apple Watch 7 pewnie bez wpływu na paski

Jest bardzo możliwe, że zmiana rozmiarów kopert nie wpłynie na kompatybilność pasków. Te z poprzednich generacji pewnie nadal będą do Apple Watch 7 pasować. Czy tak jednak rzeczywiście będzie, to przekonamy się już wkrótce. Premiera nowych smartwatchy ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Wraz z telefonami iPhone 13.

