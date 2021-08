Fitbit Charge 5 to nowa opaska. W sieci pojawiła się cena. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Fitbit Charge 5.

Fitbit Charge 5 to nowa opaska, którą mogliśmy zobaczyć już na renderach prasowych. Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje. Wyciekła cena, która ma wynieść 179 dol. (ok. 700 zł). Ponadto znana jest częściowa specyfikacja techniczna gadżetu. Zobaczmy, co już wiemy o tym urządzeniu.

Fitbit Charge 5 dostanie wbudowany odbiornik GPS. Następnie mamy obudowę z wodoszczelnością na poziomie 5 ATM. To oznacza, że sprzęt przetrwa zanurzenie na głębokość do 50 m. Wbudowany pulsometr pozwoli na monitorowanie pracy serca przez 24 h/dobę. Poza tym urządzenie umożliwi śledzenie 20 aktywności fizycznych. Natomiast bateria ma zapewnić do 7 dni pracy na jednym naładowaniu.

Dokładna specyfikacja Fitbit Charge 5 nadal tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna opaski Fitbit Charge 5 nadal nie jest znana. Na dodatkowe szczegóły trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Cena jest trochę wyższa względem poprzedniej generacji. Z drugiej strony pojawi się więcej funkcji. Premiera powinna odbyć się jesienią tego roku. Plotki mówią o październiku.

