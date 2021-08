Mi Band 6 NFC wkrótce w Europie? Xiaomi certyfikuje opaskę

Mi Band 6 NFC to opaska Xiaomi, która może trafić wkrótce do Europy. Sugeruje to certyfikacja. Model Xiaomi Mi Band 6 NFC dostrzeżono we włoskim urzędzie.

Xiaomi Mi Band 6 NFC to opaska, która początkowo debiutowała wyłącznie w Chinach. W przypadku poprzednich modeli było podobnie, ale z czasem te wprowadzano na inne rynki. Na przykład we współpracy z Mastercard. Teraz dowiadujemy się, że podobnie może być w przypadku ostatniej iteracji, czyli opaski Xiaomi Mi Band 6.

Wygląda na to, że Xiaomi Mi Band 6 NFC wkrótce kupimy także w Europie. Z pewnością tak powinno być w przypadku Włoch. Gadżet dostrzeżono w jednym z tamtejszych urzędów, a więc producent przygotowuje się w ten sposób do wprowadzenia urządzenia do oferty. Poniżej zrzut ekranowy, który to potwierdza.

Xiaomi Mi Band 6 NFC zostanie pewnie wprowadzony do Włoch na zasadzie jakiejś współpracy, jak to było w przeszłości na przykładzie Mastercarda. Czy trafi też do innych krajów europejskich? O tym przekonamy się dopiero z czasem. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Band 6 NFC – specyfikacja techniczna

1,53-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 152 × 486 pikseli (326 ppi)

pulsometr

Bluetooth 5.0 LE

funkcja Sp02

monitorowanie 30 aktywności fizycznych

moduł NFC

Xiao AI (opcjonalnie)

bateria o pojemności 125 mAh

5 ATM

47,4 × 18,6 × 12,7 mm

12,8 g

zgodność z Androidem oraz iOS

