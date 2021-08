Fossil Gen 6 – smartwatch z Wear OS i układem Snapdragon Wear 4100 w drodze

Fossil Gen 6 to nowy smartwatch z Wear OS. Otrzyma układ Snapdragon Wear 4100. Zobaczmy, co już wiadomo o smartwatchu Fossil Gen 6.

Fossil Gen 6 to smartwatch, który już był obiektem przecieków. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna zegarka oraz rendery prasowe. Wiemy, że będzie to urządzenie z systemem Wear OS. Ponadto otrzyma procesor Snapdragon Wear 4100. Zobaczmy, co już wiemy o modelu Fossil Gen 6.

Smartwatch Fossil Gen 6 ma ekran OLED o przekątnej 1,28 cala i rozdzielczości 416 x 416 pikseli. Następnie mamy 8 GB wbudowanej pamięci na dane. Za łączność bezprzewodową odpowiada tutaj moduł Bluetooth 5.0 i nie zabrakło również odbiornika GPS.

Ponadto Fossil Gen 6 ma dostać baterię, która zapewni ponad 24 h intensywnego użytkowania urządzenia. Znajdziemy tu także pulsometr i modne od jakiegoś czasu mierzenie natlenienia krwi, czyli funkcję SpO2. Poza tym sprzęt będzie można zanurzyć na głębokość do 50 m. Cena wyniesie pomiędzy 299 a 329 euro. Sprzedaż ma ruszyć 27 września. Poniżej znana specyfikacja techniczna.

Smartwatch Fossil Gen 6 – specyfikacja techniczna

1,28-calowy ekran OLED o rozdzielczości 416 x 416 pikseli

procesor Snapdragon Wear 4100

8 GB wbudowanej pamięci na dane

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

odbiornik GPS

pulsometr

funkcja SpO2

odporność na wodę do 5 ATM

Wear OS

