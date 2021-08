Apple Watch 7 pozuje na renderach, które bazują na schematach CAD

Apple Watch 7 to nadchodzące smartwatche z logo nadgryzionego jabłka, które były już obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiły się rendery. Bazują one na schematach CAD, które zostaną wykorzystane przy produkcji nowych zegarków. W ten sposób możemy zobaczyć zmiany, których powinniśmy się spodziewać.

Schematy CAD zegarków Apple Watch 7 ujawniają nam przede wszystkim zmiany obejmujące obudowę. Ma ona mniej zaokrąglone elementy, które przypominają to, co wprowadzono w iPhone’ach 12. Cyfrowa koronka czy boczny przycisk pozostały w zasadzie nieruszone. Inaczej jednak wygląda kwestia głośniczka. Wymiary smartwatcha to 44 x 38 x 9 mm. Tak więc będzie on nieco cieńszy względem poprzednika.

















Apple Watch 7 44 mm otrzyma ekran o przekątnej 1,8 cala

Smartwache Apple Watch 7 będą dostępne w dwóch rozmiarach. Ponownie będą to koperty 40 i 44 mm. Co jednak ciekawe, ramka wokoło ekranu ma być mniejsza. W ten sposób wyświetlacz wypełni większą część przodu i w przypadku większego modelu jego rozmiar wzrośnie do 1,8 cala (vs 1,73 cala z poprzedniej generacji).

