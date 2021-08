Realme Band 2 to nadchodząca opaska marki. Jej premiera musi być blisko. Sprzęt jest już certyfikowany. Zobaczmy, co już wiemy o opasce Realme Band 2.

Realme Band 2 to nowa opaska, która już pojawiała się w przeciekach. Mogliśmy zobaczyć jej rendery. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Teraz dowiadujemy się, że gadżet jest certyfikowany. To przybliża go do rynkowego debiutu.







Realme Band 2 dostrzeżono na stronie urzędu BIS. To oznacza, że premiera w Indiach musi być bardzo blisko. Sprzęt ukrywa się pod nazwą kodową RMW2010. Sam certyfikat nic nam jednak nie ujawnia. Coś tam jednak na temat tego gadżetu już wiadomo.

Opaska Realme Band 2 dostanie większy ekran względem poprzednika. Będzie to prostokątny wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala (vs 0,96 cala z pierwszej generacji). Za łączność bezprzewodową odpowiada tu moduł Bluetooth w wersji 5.1. Poza tym znane są rozmiary – 45,9 x 24,6 x 12,1 mm. Spodziewajmy się też pulsometru czy funkcji SpO2, czyli mierzenia natlenienia krwi. Niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Opaska Realme Band 2 – specyfikacja techniczna

1,4-calowy wyświetlacz o nieznanej rozdzielczości

moduł Bluetooth 5.1

optyczny pulsometr

funkcja SpO2

bateria o nieznanej pojemności

akcelerometr

wodoszczelność na poziomie IP68

45,9 x 24,6 x 12,1 mm

