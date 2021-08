Fitbit Charge 5 pozuje na renderach. Tak wygląda nowa opaska

Fitbit Charge 5 to nowa opaska Google. W sieci pojawiły się rendery. Gadżet zadebiutuje w trzech kolorach. Zobaczmy, co wiemy o opasce Fitbit Charge 5.

Fitbit Charge 5 to nowa opaska firmy należącej do Google. Do sieci wyciekły rendery prasowe urządzenia. Udostępnił je w serwisie Twitter Evleaks, czyli Evan Blass. Grafiki ujawniają nam wygląd nowego urządzenia oraz planowane wersje kolorystyczne. Przy okazji poznajemy część z funkcji, które otrzyma sprzęt.

Fitbit Charge 5 zadebiutuje w trzech wariantach kolorystycznych obudowy i pasków, które możecie obejrzeć w załączonej galerii. Nowa opaska marki ma kolorowy i prostokątny ekranik. Design jest całkiem ciekawy i dotyczy to również pasków. Na wyświetlaczu widać, że gadżet ma wbudowany pulsometr oraz krokomierz.

















Opaska Fitbit Charge 5 z premierą na jesień

Dokładna specyfikacja techniczna Fitbit Charge 5 nie jest znana. To szczegóły, na które przyjdzie nam trochę poczekać. Na ekranie widoczna jest jednak konkretna data. Tą jest 23 października. Jest więc bardzo możliwe, że tego dnia odbędzie się oficjalna premiera nowej opaski. Jej cena na razie jest tajemnicą. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło