Galaxy Watch 4 dostanie SoC Exynos W920. Samsung prezentuje nowy chip

Galaxy Watch 4 otrzyma układ Exynos W920. Samsung zapowiedział nowy chip. Wiemy, że trafi on pod obudowę smartwatchy Samsung Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 to seria smartwatchy, która jest blisko. Firma zamierza pochwalić się nowymi zegarkami na Unpacked. Wiemy, że otrzymają one nowy procesor Exynos W920. Teraz doczekaliśmy się jego oficjalnej zapowiedzi. To pierwszy chip dla urządzeń naręcznych wykonany w litografii 5 nm.

Samsung chwali się, że Exynos W920 to potężny chip, który obsługuje ekrany o rozdzielczości qHD (960 x 540 pikseli). Całość ma postać Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP). Litografia w 5 nm sprawia, że układ jest bardzo energooszczędny. Wspiera dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5 czy łączność z sieciami 4G/LTE.

Samsung Galaxy Watch 4 z SoC Exynos W920 zapewni dużą wydajność

Samsung Galaxy Watch 4 z nowym procesorem Exynos W920 zapewni naprawdę dobrą wydajność. Firma chwali się, że nowy chipset zapewnia o około 20 proc. większą moc w porównaniu do Exynosa 9110. Zmiany widać jednak dopiero w przypadku GPU. ARM Mali-G68 ma zapewniać nawet 10 razy lepszą wydajność.

