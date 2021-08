Samsung Galaxy Buds 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe. Ich cena może być niższa od plotek. Zobaczmy, ile zapłacimy za słuchawki Samsung Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy Buds 2 to słuchawki bezprzewodowe, które zobaczymy za kilka dni na Unpacked. Ich ostateczna cena może być niższa względem tej, która pojawiała się w przeciekach. Do niedawna najniższą była kwota 159,99 euro. Tymczasem gadżet dostrzeżono na francuskim Amazonie.

Cena słuchawek Samsung Galaxy Buds 2 dostrzeżona na francuskim Amazonie to 149,99 euro. To daje nam równowartość na poziomie 685 zł. Jest to najniższa z dotychczasowych kwot i możliwe, że finalnie właśnie tyle za nie zapłacimy. Ostateczna cena zostanie ujawniona zaraz po Unpacked.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 będą wspierać ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów. To funkcja, której obecność z pewnością cieszy. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Z ofertą słuchawek bezprzewodowych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Samsung Galaxy Buds 2 – specyfikacja techniczna

11-mm woofery i 6,5-mm przetworniki wysokotonowe

Bluetooth 5.2

trzy mikrofony

baterie o pojemności 61 mAh

bateria pudełeczka o pojemności 472 mAh

norma IPX7

ANC

do 8 h odtwarzania muzyki (5 h z ANC)

ładowanie Qi

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło