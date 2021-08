Mi Band 6 to popularna opaska Xiaomi. Jest aktualizacja Mi Fit 5.3.0. Wraz z nią latarka. Funkcja dla Xiaomi Mi Band 6 jest dostępna na wybranych rynkach.

Xiaomi Mi Band 6 to bardzo popularna opaska. Również w naszym kraju. Producent stara się wzbogacać ja w nowe funkcje. Nie inaczej jest teraz, bo pojawiła się aktualizacja Mi Fit 5.3.0, a wraz z nią latarka. Nowość wprowadzana jest poprzez uaktualnienie oprogramowania firmware niewielkiego gadżetu.

Wspomniana latarka jest dodawana w Xiaomi Mi Band 6 wraz z aktualizacją firmware z numerkiem V1.0.4.38. Przy okazji są też nowe lokalizacje. Chcąc uzyskać dostęp do nowej opcji najpierw należy uaktualnić Mi Fit do wspomnianego wydania z numerem 5.3.0. Dopiero wtedy stanie się to możliwe.

Na razie nowa aktualizacja pojawiła się na wybranych rynkach. Opaska Xiaomi Mi Band 6 dostaje funkcję latarki m.in. w Kuwejcie, Czechach czy Wielkiej Brytanii. Wkrótce będzie dostępna także na innych rynkach. Jest to tylko kwestią czasu. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Z szeroką ofertą urządzeń naręcznych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi Band 6 (NFC) – specyfikacja techniczna

1,53-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 152 × 486 pikseli (326 ppi)

pulsometr

Bluetooth 5.0 LE

funkcja Sp02

monitorowanie 30 aktywności fizycznych

moduł NFC (opcjonalnie)

Xiao AI (opcjonalnie)

bateria o pojemności 125 mAh

5 ATM

47,4 × 18,6 × 12,7 mm

12,8 g

zgodność z Androidem oraz iOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło