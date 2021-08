Honor Earbuds 2 Lite to nowe słuchawki bezprzewodowe, które debiutują w Europie. Cena jest atrakcyjna. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja Honor Earbuds 2 Lite.

Honor Earbuds 2 Lite to słuchawki bezprzewodowe, które w Chinach wprowadzono pod nazwą z dopiskiem SE. Teraz debiutują w Europie. Cena została ustalona na poziomie 70 euro, czyli niespełna 320 zł. Nowy model oferuje ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna słuchawek Honor Earbuds 2 Lite.

Honor Earbuds 2 Lite 10-mm przetworniki, które odpowiadają za dźwięk. Łączność bezprzewodowa odbywa się poprzez Bluetooth 5.2. Następnie mamy ochronę przed zachlapaniem na poziomie normy IPX4. Za redukcję szumów w trakcie rozmów odpowiadają dwa mikrofony.

Słuchawki bezprzewodowe Honor Earbuds 2 Lite mają też po jednej baterii o pojemności 55 mAh. W przypadku pudełeczka ładującego jest to 410 mAh. Producent deklaruje do 10 h słuchania muzyki (bez ANC). Natomiast w połączeniu z pudełeczkiem będzie to 32 h. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Honor EarBuds 2 Lite – specyfikacja techniczna

10-mm przetworniki

moduł Bluetooth 5.2

funkcja ANC

bateria 55 mAh (słuchawka) i 410 mAh (pudełeczko ładujące)

pudełeczko ładujące z USB C

37,5 x 23,9 x 21 mm (słuchawka) i 45,5 x 61,2 x 25,35 mm (pudełeczko)

5,5 g (słuchawka) i 41 g (pudełeczko)

kontrolki dotykowe

wykrywanie ucha

norma IPX4

