Galaxy Buds 2 – nowe słuchawki marki Samsung bez tajemnic. Jest specyfikacja

Galaxy Buds 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe marki Samsung. Wyciekła ich specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje model Samsung Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy Buds 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Koreańczyków, które były obiektem już wielu przecieków. Niedawno dowiedzieliśmy się, jaka będzie ich cena. Teraz do sieci przedostała się specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o słuchawkach Samsung Galaxy Buds 2.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 dostaną 11-mm woofery i 6,5-mm przetworniki dla wysokich tonów. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.2. Pojawią się także trzy mikrofony. Gadżet zaoferuje wsparcie dla dźwięku ambient oraz ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów.

Samsung Galaxy Buds 2 otrzymają także baterie o pojemności 61 mAh. W przypadku pudełeczka ładującego będzie to 472 mAh. Na jednym naładowaniu słuchawki zapewnią do 8 h grania (5 h z ANC). Z pudełeczkiem będzie to łącznie 28 lub 20 h i wiemy, że wspiera ono bezprzewodowe ładowanie zgodne z Qi. Nie zabraknie też zgodności z normą IPX7. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Buds 2 – specyfikacja techniczna

11-mm woofery i 6,5-mm przetworniki wysokotonowe

Bluetooth 5.2

trzy mikrofony

baterie o pojemności 61 mAh

bateria pudełeczka o pojemności 472 mAh

norma IPX7

ANC

do 8 h odtwarzania muzyki (5 h z ANC)

ładowanie Qi

źródło