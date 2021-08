Samsung Galaxy Watch 4 doczekał się dużego przecieku. W sieci pojawiła się niemal kompletna specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 to seria nowych smartwatchy, która była obiektem wielu przecieków. Ostatnio mogliśmy zobaczyć zdjęcia modelu Classic. Teraz do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna zegarków. Zobaczmy, co już o nich wiemy.

Samsung Galaxy Watch 4 ma ekran Super AMOLED o przekątnej 1,19 lub 1,36 cala. Rozdzielczość to 450 x 450 pikseli. Następnie mamy nowy układ Exynos W920. Będzie on wspomagany przez 1,5 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 16 GB miejsca.

Samsung Galaxy Watch 4 ma także baterię o pojemności 247 lub 361 mAh. Jest też Bluetooth 5, NFC czy W-Fi 2,4 oraz 5 GHz. Opcjonalnie znajdziemy tu modem LTE i eSIM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Wear OS z One UI Watch. Znana specyfikacja techniczna smartwatchy widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) – specyfikacja techniczna

1,19″ lub 1,36″ ekran Super AMOLED o rozdzielczości 450 x 450 pikseli

procesor Exynos W920

1,5 GB pamięci RAM

16 GB miejsca na dane

bateria o pojemności 247 lub 361 mAh

Wi-Fi 2,4 i 5 GHz

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE + eSIM (opcjonalnie)

obudowa zgodna z IP68, ATM 5 i MIL-STD-810G

pulsometr

Wear OS z One UI Watch

źródło