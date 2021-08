MagDart to nowe rozwiązanie chińskiej marki, które zobaczymy już jutro. Zadebiutuje ono wraz ze smartfonem Realme Flash i wiemy, że będzie to technologia podobna do MagSafe od Apple. Do sieci wyciekło wideo, na którym zaprezentowano urządzenie. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć je w akcji.

Ładowarka bezprzewodowa MagDart została zaprezentowana na poniższym wideo. Na filmie widać, jak bateria ze smartfona Realme Flash ładuje się od 18 do 26 proc. w ciągu trzech minut. Pełne naładowanie akumulatora (w zależności od pojemności) powinno trwać około godziny lub w zbliżonym czasie.

Ładowarka MagDart dostarcza do Realme Flash moc na poziomie 35 W

Dowiadujemy się, że wspomniany Realme Flash w połączeniu z MagDart ładuje się mocą na poziomie 35 W. Sama ładowarka jest w stanie wyprowadzić moc rzędu 50 W. Co w przypadku technologii ładowania bezprzewodowego jest niezłą wartością. Oficjalna zapowiedź już 3 sierpnia, czyli we wtorek. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły nowej technologii.

