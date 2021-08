Galaxy Buds 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe marki Samsung. Do sieci wyciekła ich cena. Zobaczmy, ile zapłacimy za model Samsung Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy Buds 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe, które zobaczymy ze smartfonami Z Fold 3 i Z Flip 3 oraz smartwatchami producenta z serii Watch 4. Teraz do sieci wyciekła cena. Gadżet ma kosztować 149,99 euro. To daje nam równowartość 685 zł i podobnej kwoty spodziewajmy się w Polsce.

Cena Samsung Galaxy Buds 2 jest więc znana. Pamiętajmy, że nowe słuchawki bezprzewodowe Koreańczyków będą wspierać ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów. Z włączoną funkcją mają pozwolić na 20 godzin słuchania muzyki. Jej dezaktywacja sprawi, że czas odsłuchu zostanie wydłużony do 29 godzin.













Samsung Galaxy Buds 2 zapewnią łączność bezprzewodową poprzez moduł Bluetooth 5.2. Nowe słuchawki bezprzewodowe powstały we współpracy z AKG. Wiemy, że będą odporne na zachlapania dzięki normie IPX2. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej. Wiemy, że każda ze słuchawek ma baterię o pojemności 60 mAh. Natomiast w przypadku pudełeczka ładującego będzie to 500 mAh.

Z ofertą słuchawek bezprzewodowych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło