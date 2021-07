S Pen Pro dla Galaxy Z Fold 3. Wycieka cena i specyfikacja techniczna piórka

S Pen Pro to piórko dla Galaxy Z Fold 3. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Znana jest też cena S Pen Pro. Zobaczmy, ile ma kosztować.

S Pen Pro to piórko, które Samsung po raz pierwszy zajawił przy okazji premiery modelu S21 Ultra. Jednak po tym na temat akcesorium zrobiło się cicho. Do teraz, bo debiut urządzenia jest blisko. Spodziewajmy się go wraz ze składanym smartfonem Galaxy Z Fold 3. W sieci pojawiła się cena oraz częściowa specyfikacja techniczna.

S Pen Pro według plotek ma rozpoznawać 4096 poziomów nacisku i otrzyma końcówkę 0,7 mm. Piórko pozwoli na pracę ze składanym ekranem Samsunga Galaxy Z Fold 3 bez żadnej możliwości jego uszkodzenia. Nie zabraknie też magnetycznego mocowania. Ładowanie baterii ma odbywać się z użyciem USB C. Spodziewajmy się też modułu Bluetooth LE.

Cena S Pen Pro dla Samsunga Galaxy Z Fold 3 nie będzie niska

Cena S Pen Pro w Wielkiej Brytanii ma wynieść 70 funtów, co daje nam równowartość na poziomie 375 zł. Nowe akcesorium nie będzie więc tanie. Choć z drugiej strony chyba nikt nie spodziewał się, że kwota będzie tak niska, jak w przypadku piórka dla S21 Ultra.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło