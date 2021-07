Huawei Watch GT 2 Pro to nowy smartwatch Chińczyków. Cena jest atrakcyjna. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Huawei Watch GT 2 Pro EKG.

Huawei Watch GT 2 Pro EKG to nowy smartwatch Chińczyków, który pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego premiera wraz ze smartfonami z serii P50. Cena zegarka to 3088 juanów (ok. 1840 zł). Obecnie trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na 12 sierpnia. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Huawei Watch GT 2 Pro EKG.

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro EKG nie różni się znacząco od modelu z 2020 r. Otrzymał po prostu dodatkowo elektrokardiogram. Jest to urządzenie, które otrzymało od administracji medycznej 2. klasę z certyfikatem. Znajdziemy tu też monitorowanie ponad 100 różnych aktywności fizycznych.

Huawei Watch GT 2 Pro EKG to także 1,39-calowy ekran OLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Bateria ma pojemność 455 mAh. Jest też moduł Bluetooth 5.1 LE. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Z szeroką ofertą urządzeń naręcznych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Huawei Watch GT 2 Pro EKG – specyfikacja techniczna

1,39-calowy ekran OLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli

koperta 46 mm

32 MB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.1 LE

czujnik natlenienia krwi

pulsometr

elektrokardiogram

GPS

bateria o pojemności 455 mAh

wodoszczelność do 5 ATM

46,7 x 46,7 x 11,4 mm

52 gramy

system operacyjny HarmonyOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło