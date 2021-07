AirPods Pro to popularne słuchawki bezprzewodowe Apple. Firma udostępniła dla nich pierwszy firmware w wersji beta. Nie jest to aktualizacja dla wszystkich użytkowników, a deweloperów. Zobaczmy, jak można ją zainstalować. Producent jednak ostrzega przed tym, że konsekwencją instalacji takiego oprogramowania może być konieczność wykonania naprawy pogwarancyjnej.

Jak zainstalować firmware w wersji beta na AirPods Pro

Deweloperzy, którzy chcą zainstalować firmware w wersji beta na AirPods Pro, najpierw muszą pobrać odpowiedni profil. Znajduje się on w centrum z zasobami dla deweloperów. Instalacja odbywa się w taki sposób, jak w przypadku testowych wydań iOS.

Kolejnym krokiem jest wyrażenie zgody na instalację poglądowych wydań oprogramowania. Jest to możliwe po uruchomieniu Xcode na Macu i podłączeniu telefonu do komputera kablem USB. Potem na iPhonie należy udać się do sekcji Ustawienia i następnie ustawień dla deweloperów. Obrazują to poniższe zrzuty ekranowe.

Pamiętajmy, że instalacja firmware w wersji beta na AirPods Pro może trochę potrwać. Apple wyjaśnia, że nawet do 24 godzin. Będzie to możliwe po zamknięciu słuchawek w pudełeczku ładującym. Niestety nie istnieje sposób na wymuszenie instalacji takiej aktualizacji.

