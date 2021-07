Redmi Buds 3 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe Xiaomi. Jest cena

Redmi Buds 3 Pro to słuchawki bezprzewodowe, które Xiaomi wprowadza do oferty na rynkach globalnych. Nie jest to jednak zupełnie nowy model. Debiutowały one wcześniej w Chinach pod nazwą AirDots 3 Pro. Cena została ustalona na poziomie 60 dol. Jednak teraz można je nabyć ze zniżką w wysokości 20 dol. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna Redmi Buds 3 Pro.

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 3 Pro mają 9-mm drivery oraz 3 mikrofony. Wspierają także ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów na poziomie do 35 dB. Za łączność bezprzewodową odpowiada tutaj moduł Bluetooth 5.2. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Redmi Buds 3 Pro mają również również pudełeczko, które wspiera bezprzewodowe ładowanie Qi. Xiaomi deklaruje do 28 godzin odtwarzania muzyki. Słuchawki mają zapewnić do 6 godzin słuchania i 3 godzin rozmów (bez ANC). W zestawie znajdują się także nakładki na uszy. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – specyfikacja techniczna

9-mm drivery z impedancją 32 Ω

Bluetooth 5.2

ANC

3 mikrofony

pudełeczko z USB C

bateria 470 mAh (pudełeczko)

bateria 35 mAh (słuchawka)

waga 55 g (pudełeczko)

waga 4,9 g (słuchawka)

czas odsłuchu do 6 h (do 28 h z pudełeczkiem)

