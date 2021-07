AirPods 3 to nowe słuchawki Apple, które zobaczymy z telefonami iPhone 13. Ich produkcja ma ruszyć w sierpniu. Znamy już cenę słuchawek AirPods 3.

AirPods 3 to bezprzewodowe słuchawki Apple, które w plotkach pojawiają się od dłuższego czasu. Wiele wskazuje na to, że ich premiera odbędzie się wraz z telefonami iPhone 13. Skąd to wiemy? Azjatyckie media donoszą, że masowa produkcja urządzenia ma rozpocząć się w przyszłym miesiącu. Podobnie, jak nowych smartfonów z systemem iOS.

Apple planuje uruchomić produkcję słuchawek AirPods 3 w sierpniu. Tego samego miesiąca co roku rozpoczyna się masowe składanie nowych telefonów z iOS. W przypadku modeli iPhone 13 ma być podobnie. Wyjątkiem był zeszły rok, gdy doszło do opóźnień spowodowanych pandemią.

Apple pokaże AirPods 3 i iPhone 13 we wrześniu

Możemy się domyślać, że iPhone 13 oraz bezprzewodowe słuchawki AirPods 3 zostaną zaprezentowane w trakcie tego samego wydarzenia. Będzie to event, którego spodziewamy się w pierwszej połowie września. Cena słuchawek ma wynieść 199 dolarów. Będą więc o 50 dolarów tańsze od wersji Pro. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

