Realme Band 2 to nowa opaska, która jest blisko. W sieci pojawiły się rendery i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Realme Band 2.

Realme Band 2 to kolejne generacja popularnego gadżetu producenta. Nowa opaska nie została dochowana w tajemnicy do dnia premiery. W sieci pojawiły się rendery pokazujące wygląd gadżetu. Ponadto znana jest już częściowa specyfikacja techniczna Realme Band 2. Rzućmy sobie na to okiem.

Opaska Realme Band 2 widoczna jest poniżej. Rendery ukazują nam płaski ekranik z zaokrąglonymi narożnikami. Wiemy, że jego przekątna wynosi 1,4 cala, ale rozdzielczość czy technologia wykonania wyświetlacza jest tajemnicą. W poprzednim modelu ekran miał przekątną 0,96 cala. Na spodzie widać pulsometr i z pewnością nie zabrakło także innych czujników, jak chociażby SpO2, czyli mierzenia natlenienia krwi.

Realme Band 2 ukrywa się pod nazwą kodową RMW 2010. Opaska niedawno była certyfikowana i wiemy, że za łączność bezprzewodową odpowiada tu Bluetooth 5.1. Urządzenie ma wymiary 45,9 x 24,6 x 12,1 mm. Więcej szczegółów, w tym związanych z ceną nie jest na razie znanych. Niekompletna specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest poniżej.

Opaska Realme Band 2 – specyfikacja techniczna

1,4-calowy wyświetlacz o nieznanej rozdzielczości

moduł Bluetooth 5.1

optyczny pulsometr

funkcja SpO2

bateria o nieznanej pojemności

akcelerometr

wodoszczelność na poziomie IP68

45,9 x 24,6 x 12,1 mm

źródło