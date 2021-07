Samsung Galaxy Watch 4 był już obiektem wielu przecieków. Firma zdecydowała, że nowe smartwatche na 2021 r. będą pracowały pod kontrolą platformy Wear OS. Wiemy, że otrzymają one nowy, bardzo mocny procesor Exynos W920. Przy okazji do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna nowych zegarków.

Samsung Galaxy Watch 4 ma pracować pod kontrolą chipu Exynos W920, który jest wykonany w 5-nm litografii. Będzie on wspomagany przez 1,5 GB pamięci RAM. To o 50 proc. więcej w porównaniu do dotychczasowych smartwatchy z systemem Wear OS. Na dane zostanie przeznaczone 16 GB miejsca.

Exynos W920 dla smartwatchy Samsung Galaxy Watch 4 jest naprawdę mocny

Wiemy, że nowy procesor zaoferuje duży wzrost wydajności. Exynos W920 w porównaniu do wersji 9110 zapewni 1,25 x większą moc w przypadku CPU. Natomiast układ GPU ma być aż o 8,8 x wydajniejszy. Wszystko to sprawi, że nowy Wear OS powinien działać tutaj bez zarzutów. Premiera już 11 sierpnia.

