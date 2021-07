OnePlus Buds Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe. Producent ujawnił ich design. Wiemy, że dostaną ANC. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o OnePlus Buds Pro.

OnePlus Buds Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, które zobaczymy ze smartfonem Nord 2 5G. Premiera już 22 lipca, czyli za kilka dni. Tymczasem producent ujawnił design gadżetu. Zobaczmy więc, co już wiadomo na temat tego urządzenia.

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Pro mają smukły design i douszne końcówki. Wiemy, że zapewnią funkcję ANC. Tak więc zaoferują aktywne wyciszanie szumów z otoczenia. Producent deklaruje tutaj zakres od 15 do 40 dB i twierdzi, że nad samymi wkładkami do uszu pracował cały rok. Etui ładujące ma wspierać ładowarkę o mocy 10 W, a w trybie bezprzewodowym będzie to 2 W.

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Pro z 38 h odtwarzania

Producent deklaruje, że OnePlus Buds Pro w połączeniu z pudełeczkiem ładującym zaoferują nawet do 38 h odtwarzania muzyki (bez ANC). Z aktywnym wyciszaniem szumów czas ten spadnie do 28 h. Zaledwie 10 minut ładowania ma pozwolić na odsłuch do 10 h.

