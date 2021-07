Amazfit GTR 2 LTE to nowy smartwatcha z eSIM. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Wiemy też, że zegarek Amazfit GTR 2 LTE kupimy wkrótce w Europie.

Amazfit GTR 2 LTE to smartwatch Huami, który debiutował wcześniej. Wkrótce ten model z eSIM będzie dostępny do kupienia także w Europie. Cena została ustalona na poziomie 249 euro (ok. 1140 zł). Sprzedaż na terenie państwa Starego Kontynentu ruszy w tym kwartale. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna zegarka Amazfit GTR 2 LTE.

Amazfit GTR 2 LTE ma wbudowany modem 4G i eSIM, co pozwala na wykonywanie połączeń bez potrzeby parowania z telefonem. Smartwatch ma 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Znajdziemy tu też ponad 50 tarcz. Nie zabrakło również odbiornika GPS.

Smartwatch Amazfit GTR 2 LTE ma także baterię o pojemności 471 mAh i Bluetooth 5.0 LE. Zegarek ma funkcję SpO2, a więc pozwoli na zmierzenie poziomu natlenienia krwi. Ponadto obudowa urządzenia zapewnia ochronę przed wodą na poziomie 5 ATM. Specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej.

Amazfit GTR 2 LTE – dane techniczne

1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli i jasności do 450 nitów

Bluetooth 5.0 LE

Wi-Fi 2,4 GHz

NFC

GPS

pulsometr

czujnik natlenienia krwi

modem 4G

eSIM

bateria o pojemności 471 mAh (do 96 h normalnego użytkowania)

4 GB pamięci na pliki

90 trybów sportowych

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

