OnePlus Buds Pro – nowe słuchawki wraz z OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Buds Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, które wkrótce pojawią się w portfolio chińskiej marki. Do tej pory nie były one obiektem przecieków, ale producent sam postanowił zabrać głos w ich sprawie. Firma potwierdziła nadchodzący gadżet. Wiemy, że zobaczymy go wraz ze smartfonem OnePlus Nord 2 5G.

OnePlus Buds Pro potwierdzono na łamach strony The Lab. Tam można zapisywać się w celu możliwości wcześniejszego przetestowania urządzenia. Można to zrobić do 17 lipca. Ten sam termin dotyczy smartfona OnePlus Nord 2 5G. Telefon również zostanie wcześniej udostępniony wybrańcom do testów.

OnePlus Buds Pro wr z OnePlus Nord 2 5G

Oba nowe produkty zostaną oficjalnie zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu. Oficjalna premiera odbędzie się 22 lipca. Wtedy zobaczymy nowego smartfona oraz słuchawki bezprzewodowe. Dopisek Pro w nazwie tych drugich pozwala nam sugerować, że pojawi się ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

